»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ËÙ½Êá¤µ¤ì¤¿´Ä¶­³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤ÎÁ¥ÃÄ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤¬¹´Â«Ãæ¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿³èÆ°²È¤é137¿Í¤Ï4Æü¡¢¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥ÃÄ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Î¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨