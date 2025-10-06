YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¹¥³¥¹¥³¤Ý¤³ÂÀÏº&¤¦¤Þ¼¡Ïº～Ç­¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë～¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤¶Íí¤ß¤ò¤·¤Æ¹âÂ®¤Î10Ï¢Ç­¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç­¤µ¤ó¤Î»Ñ¡£ Çú¾ÐÉ¬»ê¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤Ï109Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¾Ð¤¦¤ïwww¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÇ­¥Ñ¥ó¥Á¤¯¤é¤¦Ç­½é¤á¤Æ¸«¤¿¤èw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¤·¤Ä¤³¤¯Íí¤ó¤Ç¤¯¤ëÇ­¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿Ç­¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä¡Û Íí¤à¤Ý¤³ÂÀÏº¤¯¤ó