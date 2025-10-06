実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。高市早苗氏が４日の自民党総裁選で新総裁に選出されたことを受け、株価が急上昇したことを背景に、今後の高市政権の行方を予想した。 ６日午前の東京株式市場は取引時間中として初めて４万７０００円を突破し、前週末終値からの上げ幅は一時２０００円を超えた。高市氏の自民党総裁選出により、財政拡張への期待から買い注文が膨らんだ