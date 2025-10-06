七海うららが、新曲「Infinity karat」とTVアニメ「暗殺教室」がコラボしたMVを公開した。◆七海うらら 動画新曲「Infinity karat」は、フジテレビにて放送中のTVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾エンディングテーマ。作詞・作曲・サウンドプロデュースは、LiSA「紅蓮華」の作曲などで知られるシンガーソングライター兼クリエイター・草野華余子が担当。傷つきながらも輝きを手放さない“輝きの本質”を描いた、壮大でエモーショナ