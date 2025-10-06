ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > 七海うらら 新曲とTVアニメ「暗殺教室」のコラボMVを公開 TVer TikTok キャンペーン 暗殺教室 Instagram テレビ ドリンク ルナ 人生 HAL 集英社 BARKS 七海うらら 新曲とTVアニメ「暗殺教室」のコラボMVを公開 2025年10月6日 20時30分 リンクをコピーする 七海うららが、新曲「Infinity karat」とTVアニメ「暗殺教室」がコラボしたMVを公開した。◆七海うらら 動画新曲「Infinity karat」は、フジテレビにて放送中のTVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾エンディングテーマ。作詞・作曲・サウンドプロデュースは、LiSA「紅蓮華」の作曲などで知られるシンガーソングライター兼クリエイター・草野華余子が担当。傷つきながらも輝きを手放さない“輝きの本質”を描いた、壮大でエモーショナ 記事を読む おすすめ記事 【TCK】矢野貴之騎手「1日7勝」記念 大井競馬場で特別プレート販売＆限定カード配布 2025年10月1日 11時52分 「裏バイト：逃亡禁止」の恐怖をゲームで 小学館がマダミス「たつ子の謎」を11月配信 2025年10月3日 16時30分 「キャッチャー原口」SNSで感動の嵐 「藤川監督なんて粋な事を」同期・岩貞とバッテリー 2025年10月2日 22時0分 カレー屋で“真っ黒でびしょびしょのネズミ”が…友田オレが目撃した光景にスタジオ騒然 2025年10月1日 17時0分 宗山サヨナラ打で楽天の４位確定 「やっぱり勝つ瞬間、あの喜びはうれしい」 安打数は球団新人２位に 2025年10月4日 5時1分