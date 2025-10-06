代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2025年10月18日(土)にヒューリックホール東京にて開催する5thライブ「未来古代楽団 祝祭あるいは断章4『聖なる月と魔なる星』」より、最新情報が公開された。○●「聖なる月と魔なる星」オンライン配信決定！本日より配信チケット販売スタート10