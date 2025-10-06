美和ギャラリーのパティスリー「エミリーフローゲ」(東京都立川市)は10月1日から、期間限定秋の新作スイーツ「焼きたてフィナンシェ・ロトンヌ(芋)」を発売した。焼きたてフィナンシェ ロトンヌ(芋)同商品は、大学いもをイメージした秋にぴったりなスイーツ。生地にはサツマイモの紅あずまを贅沢に生地に練り込み、上には砂糖をかけてキャラメリゼした。アクセントに黒胡麻を振っている。