ブルボンは9月30日、おいしさ、栄養、満足感にこだわった栄養調整食品「スローバーベイクドショコラケーキ」を発売した。スローバーベイクドショコラケーキ同商品は、チョコレートを練り込んで焼きあげたバータイプのケーキ商品。パラチノース配合により、スローバーの特徴である満足感が続く。10種のビタミン、カルシウム、鉄分、食物繊維入りなので、食事の代替としても使える。低GI食品だが、濃厚なチョコレートの味わいで満足