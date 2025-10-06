田園都市線の衝突・脱線事故ですが、現場の調査は6日中の終了は難しいということです。東急田園都市線の衝突脱線事故の影響は、発生から19時間がたとうとする午後6時現在も続いています。事故が起きたのは5日午後11時5分。渋谷駅行きの各駅停車が、回送列車と梶が谷駅付近で衝突したのです。東急電鉄によると、回送列車は当時、車両を一時的に止めておくための留置線で停車していました。この時、列車の最後尾が本線と留置線の間に