十五夜の月を、穴越しに眺めてみたことはありますか？ 昔と今の、一風変わったお月見をご紹介します。願掛けも楽しめるお月見です。【画像】昔の人が「月を眺める」ために使った野菜公家たちがお月見に使った野菜室町時代から江戸時代にかけての公家の間では、お月見の際に茄子に箸で穴を開け、その穴越しに月を眺めて願を掛けるという習わしがありました。その様子は、文献にも記されています。室町時代後期から江戸時代初期にか