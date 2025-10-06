窪塚洋介（46）が6日、東京・109シネマズプレミアム新宿で行われた主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督、17日公開）完成披露試写会に登壇。5年ぶりの共演した、ダブル主演の松田龍平（42）と劇中で対峙（たいじ）する役どころを演じたが「（役として）対峙する前に、夜に別の場所のパーティーの場で対峙する。結構、飲みの場で会うことが多くなっていた中の現場」と、芝居でぶつかり合う前に、飲みニケーションをしていたと明