お笑いコンビ麒麟の川島明（46）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。芸人観を変えた母からの手紙を明かした。母からの教えについて聞かれ、「手紙を送ってくれてて、それもダメだったときなんですよ。ラジオ聞いてて、ちょっと言葉がキツい。あなたの仕事は何だと。人を笑わすことだと。おもろいおもんないじゃないんですよね、嫌な気持ちにさせるなよっていうことを強く怒ってくれていた」と明かし