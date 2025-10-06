公益財団法人博報堂教育財団（東京都千代田区）の調査研究機関『こども研究所』は、このほど「学校教育で進むデジタル化の様子」に関する調査結果を発表しました。それによると、｢授業や宿題で動画を見ることがある｣と答えた子どもが約7割を占め、学校教育のデジタル化が進んでいる一方で、学校で文章を書く際は｢手書きがいい｣と答えた保護者が過半数となるなど、子どもと保護者に意識差があることがわかりました。【グラフ】デジ