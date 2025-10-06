安中市の国道１８号旧道に碓氷峠ゆかりの唱歌「紅葉」が流れるメロディーラインが完成し、６日、記念のセレモニーが開かれました。 安中市松井田町坂本の国道１８号旧道に新たに設置されたのは唱歌「紅葉」が流れるメロディーラインです。道路に溝をつくり車が一定の速度で走ると音楽が流れる仕組みで、スピードの出しすぎや居眠り防止などの交通安全対策をはじめ観光振興が期待されます。 選曲された唱