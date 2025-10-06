沼田市の玉原高原では約１万株のコキアが色づき始め、秋の訪れを告げています。 標高が１３００メートルあるたんばらコキアガーデン。夏のベンダーだけではなく、秋の園内も楽しんでもらおうと、２０２３年に整備されました。 約８０００平方メートルの広大な斜面に広がるのは約１万株のコキア。丸くふんわりとした形が特徴で、寒暖差が大きくなると、緑から赤に変化していきます。 ことしは残暑の影響