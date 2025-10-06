子どもたちが夢見る“まち”の姿を描いた絵画展が前橋市で開かれています。 「私の住みたい夢のまち」をテーマにしたこの絵画展は、地域の文化や自然遺産を未来に伝えていく活動の一環として、前橋ユネスコ協会などが市内の小中学生から毎年作品を募集し、入選作を展示しています。 １４回目を数える今年度は、応募総数６８１点の中から選ばれた市長賞や教育長賞など、合わせて１００点が紹介されています。ことしは色彩豊