甘楽町にあるコンニャクをテーマにした体験型施設こんにゃくパークの来場者が６日に８００万人を突破しました。 ８００万人目の来場者となったのは新潟県から訪れた豊岡優也さんの家族４人です。６日は、記念のくす玉割りが行われ、豊岡さん家族には、黒蜜こんにゃくわらび餅など４種類が１ケースずつ贈られました。 こんにゃくパークは、コンニャク製造大手のヨコオデイリーフーズが２０１