被爆80年の節目に、東京の被爆者団体らが、広島市長を訪問し、平和への思いを共有しました。広島市の松井市長のもとを訪れたのは、東京の被爆者団体「東友会」などの約40人です。被爆者の平均年齢は86歳を超え、高齢化が進んでいることから、被爆の実相を次の世代へ継承するため、被爆二世や三世とともに広島を訪れました。広島市長への訪問は今回が4回目で、核兵器廃絶への思いを共有しました。■東友会家島昌志 代表理事「核兵