竜巻被害で甚大な被害を受けた静岡県牧之原市に対し、静岡県が自衛隊派遣を行わなかったことについて、鈴木康友知事が杉本基久雄市長に直接、謝罪しました。杉本市長は自衛隊派遣要請の判断基準を明確に示すことなどを求めました。 【写真を見る】「現場が要請していなかったのは知事も心外だと」竜巻被災地に自衛隊派遣せず...鈴木康友知事が牧之原市の杉本市長に直接謝罪 =静岡 10月6日午前、鈴木知事のもとを訪れた牧之原市の