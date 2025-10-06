サッカー日本代表は6日、国際親善試合2試合（10日パラグアイ戦、14日ブラジル戦）に向けた合宿を千葉市内でスタートさせた。3月以来の代表復帰となったMF田中碧（リーズ）は、室内での調整を終えて取材対応。今季初挑戦の世界最高峰プレミアリーグで戦う日々に「毎試合毎試合ワクワクしている」と充実感をにじませた。スタメンを勝ち取った開幕戦で確かな手応えをつかんだが、8月末の負傷で戦線離脱。先月の米国遠征も招集外だ