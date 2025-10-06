きょうも関東地方などでは10月とは思えない暑さとなりました。各地の最高気温は、▼東京29.3℃と真夏日一歩手前まで気温が上昇。▼名古屋31.2℃、▼鹿児島31.0℃などで真夏日となったほか、高知では32.4℃と、10月の観測史上最も気温が高くなりました。【進路図を見る】台風22号 急カーブして日本列島に近づくおそれきょうは、十五夜。ただ、東海や関東では前線がのびてくる影響で雲が多く、雨が降るところもあるため、お月見は厳