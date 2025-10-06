静岡県三島市の畑で柿を盗み、呼び止めた男性（57）に車を接触させてけがを負わせたとして、三島署は6日、強盗致傷の疑いで同市の教諭田口誠容疑者（63）を逮捕した。署によると「けがをさせるつもりはなかった」と容疑を一部否認している。