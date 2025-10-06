２０２５年のノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文・大阪大特任教授と長年共同研究を行っている中外製薬の奥田修社長は６日、「免疫機構のブレーキとも言える制御性Ｔ細胞の発見は免疫学にとどまらず、幅広く医学に重要な転機をもたらす輝かしい業績だ」とのコメントを発表した。中外製薬は１６年、坂口氏が所属する大阪大免疫学フロンティア研究センターと１０年間の包括連携契約を締結。今年３月には、共同で制御