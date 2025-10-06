女性初となる高市新総裁の誕生について、県民の受け止めを鹿児島県内6か所で聞きました。 「自民党の新しい総裁に決まった高市氏。まちのみなさんはどう受け止めているのでしょうか？」 【鹿児島市】 （80代）「女性が頑張ってくれる時代になったので、うれしかった。ぜひ頑張ってもらいたい」 （50代会社員）「実力があるのであれば、女性でも誰でもしっかり登用したらいい。（賃金は）企業が上げることなので、その方向に