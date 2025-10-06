おととい4日に行われた自民党の総裁選挙で、高市早苗 前経済安全保障担当大臣が新たな総裁に選ばれました。 鹿児島県内では、小泉進次郎 農林水産大臣がトップの党員票を獲得し、態度を明らかにした県関係国会議員の3人全員が小泉氏に投票しました。 自民党の総裁選は1回目の投票で1位となった高市氏と、2位の小泉氏による決選投票となり、決選投票では高市氏が185票、小泉氏が156票で、高市氏が新たな総裁に選ばれました。 （