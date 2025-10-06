明治安田J3の鹿児島ユナイテッドFCは、おととい4日、ホームで昇格を争う2位の栃木Cと対戦。 ホームの大声援も痛すぎる1敗となりました。 自動昇格ラインとの勝点差3、勝利で順位が入れ替わるなか迎えた、2位栃木Cとの直接対決。選手たちの背中を押そうと、スタジアムには9647人のサポーターが駆けつけました。 試合はいきなり動きます。キックオフ直後、クイックリスタートから左サイドを抜け