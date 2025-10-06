少数与党の立場で自民党のトップに就いた高市新総裁の党運営について、鹿児島県内の政党関係者からはさまざまな声があがっています。 立憲民主党は、参院選の争点にもなった物価高対策や「政治とカネ」をめぐる問題の解決を急ぐべきだとしています。 （立憲民主党県連・野間健 幹事長）「非常に積極財政をやろうということでは、食品の消費税はゼロにするとか、我々も主張していたことと似通った部分もあるので、そういうところ