モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。9月25日（木）の放送では、国内の旅行・観光などの魅力を発信するコーナー「ワンモツーリズム」をオンエア。今回は、兵庫県にある日本最大の離島「淡路島」に注目！今年の３月に淡路島は、地域独自の美食文化の魅力や、食を軸としたまちづくりの取り組みを評価・