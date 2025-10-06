佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)が、佐々木朗希投手(23)を守護神、セットアッパーの"二刀流"で起用する方針を固めた。 同監督は5日(日本時間6日)、ナ・リーグ地区シリーズ第2戦を前にオンライン取材に応じ、佐々木投手について話す中で明らかにした。 佐々木は4日(同5日)に行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦の9回、マウンドに上が