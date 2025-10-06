サッカー日本代表は６日、千葉市内で国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）へ向けて始動した。初日の練習を終えたＦＷ相馬勇紀は「久しぶりにこのヤタガラスのエンブレムを着られる喜びとわくわくを感じます」と振り返った。相馬は７月の東アジアＥ―１選手権以来のＡ代表復帰。海外組もいる代表は昨年６月の北中米Ｗ杯２次予選以来となる。今季は所属チームの町田で得点（９点）とアシ