俳優・中島歩（３６）の最新ビジュアルにネットが衝撃を受けた。中島は、来年１月期のテレビ東京系ドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」（金曜・深夜０時４２分）で「超特急」のメンバー・草川拓弥とダブル主演を果たす。「ベイビーわるきゅーれ」シリーズや映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督と同局がタッグを組んだ“理容師アクションコメディー”で、中島は貯金も居場所もない、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩（ひぐ