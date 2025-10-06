高級腕時計ロレックスの偽物をブランド品買取店に買い取らせ、現金を騙し取ったとして、詐欺などの罪に問われていた男の裁判で6日、高知地裁は懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。詐欺や有印公文書偽造などの罪に問われていたのは、高知市瀬戸東町の無職の和田晋弥被告(29)です。起訴状などによりますと、和田被告は2024年7月、高知市内のブランド品買取店で3回にわたって、偽物の高級腕時計ロレックスを持ち込んで買い取ら