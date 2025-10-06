ドル円１５０．４０近辺、ユーロドル１．１６６０近辺ドル高水準＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引、ドル円は150.40近辺、ユーロドルは1.1660近辺といずれもドル高水準で推移している。ドル円はロンドン早朝に150.44レベルまで買われたが、その後150円台割れへと反落した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに再び買いが広がり、高値を150.48レベルまで伸ばしている。 ユーロドルは上値重く推移