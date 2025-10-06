昨年６月からの半年間に及ぶ卵巣がん治療による活動休止期間を経て今年２月に復帰した演歌歌手の市川由紀乃（４９）が６日、東京国際フォーラムホールＣで「市川由紀乃リサイタル２０２５『新章』」を行った。市川は５月に２４年５月以来１年ぶりの単独公演を行っていた。今回の公演では「雪恋華」など全２１曲を熱い歌唱で魅了。「去年の今頃はちょうど抗がん剤治療をしていた。まだ不安な気持ちがあった」と当時の心境を