現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が６日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季パ・リーグで最後まで優勝争いした日本ハムに「この成績っていうのは監督の腕ひとつ。見事な野球だった」と、新庄采配に注目した。「まさか3年でこういうチームになるとは思ってなかった。去年の2位っていうのは、これはもう出来すぎなんだろうと」と、落合氏は昨シー