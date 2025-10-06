テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が３日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、サッカー元日本代表・槙野智章氏をゲストに招いた。槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。２０１８年に女優・高梨臨と結婚した槙野氏は自宅のこだわりポイントはお風呂場だと告白。「ヒノキです。ちゃんとヒ