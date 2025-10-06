卵巣がんの闘病から復帰した演歌歌手の市川由紀乃（49）が6日、都内で2年ぶりにリサイタルを開催した。この日の公演では1500人を動員。こだわりの衣装で「雪恋華」など全21曲を歌い上げた。昨年12月に計6回の抗がん剤治療を終え、今年2月に復帰を発表した市川。開演前に取材に応じ、現在の体調について「おかげさまで少しずつ進んでいると思います。抗がん剤の副作用で手足の指のしびれが残っていますが、いつか必ずとれると