自民党の高市早苗新総裁の誕生を受け、週明け６日の東京金融市場では、株高・円安・債券安が進んだ。積極財政への期待から日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２１７５円２６銭高の４万７９４４円７６銭で最高値を更新した。上げ幅は過去４番目の大きさだった。日経平均は一時、２３００円超高い４万８１５０円０４銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新。読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は１０１１円０