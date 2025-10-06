金が初めて2万1000円を突破しました。国内価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格は、7日午後2時の時点で、1グラムあたり2万1000円を初めて突破し、最高値を更新しました。予想を超える売れ行きに製造が追いつかず、田中貴金属は、小型の金地金の販売を一時停止すると発表しました。アメリカで政府機関の一部閉鎖が長引く中、安全資産への需要が強まったことなどが要因です。