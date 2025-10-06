歌手の倖田來未さんがインスタグラムを更新。リハーサル風景を公開しました。【写真を見る】【 倖田來未 】 「リハーサル気張っていきます」「初日まであと13日！うそでしょー！！！？！やばい！！もう時間がないーーーって！」ライブへ準備着々倖田來未さんは「京王アリーナ10/18.19初日まであと13日！うそでしょー！！！？！やばい！！もう時間がないーーーって！」と、投稿。続けて「リハーサル気張っていきます