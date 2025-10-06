アサヒのシステム障害を受け、サッポロやサントリーなどが出荷制限です。アサヒグループホールディングスのシステム障害が続いている問題で、アサヒからほかのビール会社への切り替えで想定を超える受注が発生し、一部商品で出荷制限が行われています。サッポロとサントリーはすでに出荷を調整しているほか、キリンは10月9日出荷分から制限するとしています。また、アサヒビールは10月に予定していた新商品10品目の発売延期を発表