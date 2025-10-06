10月5日、佐渡市で署名活動を行った拉致被害者の曽我ひとみさん。高市新総裁に対し「すぐにでも北朝鮮との交渉の場を作ってほしい」と訴えました。5日、佐渡市で行われたイベントの会場で署名を呼びかけた拉致被害者の曽我ひとみさん。今も行方が分からない母・ミヨシさんのほか拉致被害者全員の早期救出を訴えました。〈曽我ひとみさん〉「先もなかなか見えない中ですが、これからも解決するその日まで力を合わせて活動をしていき