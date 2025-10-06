ネクスコ東日本などによりますと6日午後、北陸自動車道上り線の柿崎IC～上越ICの間で、大型トラックの火災がありました。午後7時20分から、柿崎IC～上越IC間の上下線で通行止めとなっています。午後8時現在、解除の見通しは立っていません。車に乗っていた人は避難しているという情報が入っているということですが、けが人がいるかどうかなどは分かっていません。