任期満了に伴う岡山市長選挙は、きのう(5日)投開票が行われ、現職の大森雅夫氏が4回目の当選を果たしました。4期目の大森市政に求めることは？街の声を聞きました。 【写真を見る】【岡山市長選挙】現職の大森雅夫氏が4回目の当選市民が4期目の大森市政に求めることは？「初心に戻って、緊張感を持って」 現職と新人3人による選挙戦となった岡山市長選挙は、現職の大森雅夫氏が約8万9千票を獲得し、4回目の当選を決めました。