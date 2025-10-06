みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。みなさんは仕事の休憩中や、小腹が空いた時にどんなものを食べていますか？私はグミをよく食べることが多いのですが、今回気になるグミが新発売されたので、早速ご紹介します！■フルーツの香りがふわっと広がる新作グミ「カジッテ！」9月16日に新発売した「カジッテ！」は、グレープ＆マスカットと、ミカン＆レモンの2種類の味わい。袋を開けた瞬間に広がる