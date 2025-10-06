Image: Amazon いいもん見つけちゃった。大画面iPhoneは欲しいけど、iPhone Airはちょっと高くないか？ みたいなニーズありません？まさに僕がそこで迷っていて、最新モデルにこだわらなくていいなら、iPhone 16 Plusもアリだよなぁ…。って悩んでいたところ、見つけちゃった。 Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - ホワイト SIMフリー 5G対応 144,800円 Amazonで見