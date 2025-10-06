【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Awich×ALIによる、劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編の主題歌「黄金の彼方」が、10月8日に配信リリースされることが決定した。 ■フィナーレに向かう作品の最終章をドラマチックに彩る「黄金の彼方」 原作がシリーズ累計3,000万部を突破し、『マンガ大賞 2016』第1位や『第22回手塚治虫文化賞』マンガ大賞など数多くの賞に輝いている人気