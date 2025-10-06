今年のノーベル生理学・医学賞に大阪大学・特任教授の坂口志文さんが選ばれました今年のノーベル生理学・医学賞の共同受賞が決定した、大阪大学特任教授の坂口志文さんは免疫学が専門で、「制御性Ｔ細胞」と呼ばれる免疫の過剰反応を抑える働きを持つ細胞を発見したことで知られています。坂口さんが発見した「制御性Ｔ細胞」は自己免疫疾患を防ぐ働きをしますが、逆に、この「制御性Ｔ細胞」を除去することで、癌免疫治療に