¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û King & Prince¤ÎBlu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¡Ê10·î22Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥Ä¥¢ー¤ÎÀ©ºî²áÄø¤äÉñÂæÎ¢¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü ¡ØDocumentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA