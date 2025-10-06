今年のノーベル賞の発表が日本時間の１０月６日から始まっていますが、京都大学は今、“ノーベル賞の卵”の育成に力を入れています。京都大学は今年、将来ノーベル賞級の活躍が期待される５０歳未満の若手研究者を表彰する国際的学術賞、「レクチャーシップアワード」を創設しました。栄えある第一回の受賞者は。アメリカの細胞生物学者・ブラングウィン博士でした。ブラングウィン博士は、水と油のように濃度が異なる水溶液