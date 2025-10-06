2025年10月31日（金）、11月1日（土）、11月8日（土）、11月15日（土）の4日間、『HAKODATE 海峡の風』にて『キャンドルナイト』が開催されます。 画像：野口観光マネジメント株式会社 当日は、1階の売店・ラウンジの電気を少量だけ灯し、屋内から外を眺められるよう、キャンドルが設置されます。 『HAKODATE 海峡の風』の敷地内にある和庭園『松岡庭園』は、明治から大正にかけて、函館の実業家 松岡陸三氏が、1924年（大正13